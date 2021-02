IA Dakar/Enseignement élémentaire : Les cours de l'après-midi suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Compte tenu de l'évolution de la pandémie de Covid-19 sur l'étendue du territoire national, et dans le but de limiter au mieux, les déplacements des élèves et enseignants des écoles élémentaires, les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi vont, désormais, être suspendus jusqu'à nouvel ordre dans l'Académie de Dakar. Une annonce lancée par l'inspectrice d'académie de Dakar, Khadidiatou Diallo à travers une lettre circulaire.



Parallèlement, un réaménagement au niveau du quantum horaire va etre fait. Ce qui donnera ainsi, que du lundi au jeudi: les cours débuteront à 8h et s'arrêteront à 14h. Pour les vendredis, ils débutent à 8h et prennent fin à 13h.

Ces mesures devraient prendre effet à compter de la date du 8 février 2021. A préciser que cette directive ne concerne que les écoles de l'IA de Dakar. A préciser que les académie de Rufisque et de Pikine-Guediawaye ne sont pas concernées par cette mesure. Peut-être suivront-elles le pas?