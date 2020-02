I.E.F RUFISQUE / FÊTE DES RETRAITÉS : « Un enseignant un jour, demeure pour toujours un enseignant » (Maguèye Guèye, IEF)

Sous la houlette de l’adjoint du sous-préfet de la commune de Rufisque-Est et de l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Rufisque Commune, les enseignants retraités de la ville ont été honorés comme à l’accoutumée. Cette cérémonie a eu lieu, ce samedi 22 février 2020, au Centre Régional de Formation des Personnels de l’Education.



M. Abdoul Aziz Mbodji, adjoint du sous-préfet de la commune de Rufisque/Est, a saisi l’occasion pour féliciter tous les enseignants avant de revenir sur le statut de ces derniers. M. Mbodji, a également demandé aux enseignants de participer en tant que parent à l’éducation des enfants.



Selon Maguèye Guèye, IEF par intérim de Rufisque commune, cette fête des retraités est une vieille tradition à Rufisque. Ces récipiendaires étaient au nombre de 103 parce qu’ils ont combiné trois générations pour les honorer : celle de 2017, 2018 et de 2019. Il a également exhorté la nouvelle génération d’enseignants à s’inspirer de ces récipiendaires qui ont épousé le métier d’enseignement par vocation. Maguèye Guèye d'ajouter que ces anciens continueront à les accompagner. «Un enseignant, un jour, demeure toujours enseignant », a-t-il fait savoir.



En outre, El Hadj Ndiogou Diène, récipiendaire, par ailleurs ancien IEF de Rufisque, s’est réjoui d’être fêté par ses semblables et poursuit que «nous avons un potentiel à transmettre à la jeune génération et nous continuerons à le faire dans la sphère privée... »