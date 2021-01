Huit cas de fièvre jaune et deux décès en 2021 : Une vaccination prévue avant fin Janvier.

C’est en juillet 2020 que la maladie apparaît d’une manière brutale après une longue période silencieuse. Il s’agit pour la première fois depuis longtemps d’un premier cas détecté dans la région de Dakar. Le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye lors d’un échange avec nos confrères du quotidien « Enquête » a révélé que « ce sont des choses qui arrivent » avant d'ajouter que « si on ne fait pas des actions de riposte importantes, il se peut que ces deux régions soient confrontées, dans les prochaines périodes ou années, à une épidémie, parce que le vecteur de cette maladie est un moustique qui, une fois infecté, peut éclater un jour ».







« Ils ont décidé de vacciner la population de cette zone avant la fin de la troisième semaine du mois de Janvier »







Selon Dr Ndiaye, la campagne de vaccination n’a pas encore été lancée. Il explique que pour lancer une campagne aussi minime soit-elle, cela nécessite un minimum de planification. C’est-à-dire recenser le nombre de personnes à vacciner, préparer des équipes, mettre les intrants avant de pouvoir démarrer.



Par ailleurs, il annonce que le vaccin contre la fièvre jaune est disponible dans le programme de la direction de la prévention et qu’il est fait à l’âge de 9 mois. Informant ainsi « nous avons les doses nécessaires et sécurisées qui seront acheminées, dans les prochaines semaines au niveau de ces zones ».







« Le Sénégal fait partie des pays endémiques, mais nous disposons du matériel nécessaire pour commencer la vaccination »







Bien que le Sénégal ait mené une vaccination de masse en 2007, la partie Orientale du pays est considérée comme étant à haut risque de transmission endémique de la fièvre endémique. Dans ces conditions, les personnes non-vaccinées restent vulnérables à l’infection. Certains experts redoutent, selon Dr Ndiaye que la pandémie de Covid-19 perturbe les activités de vaccination de routine, en raison de la charge qui pèse sur les systèmes de santé. L’autre menace, serait, ajoute-t-il « la baisse du recours à la vaccination, en raison de la réticence des communautés ». Il termine en assurant que « tout est prêt pour commencer la vaccination ».







La prévention de la fièvre jaune est possible







Grace à un vaccin extrêmement efficace, la prévention de la fièvre jaune est possible. Une seule dose de celui-ci confère une immunité durable, protège à vie contre la maladie et ne nécessite aucune dose de rappel. Cette immunité est aussi efficace dans les 30 jours, pour 99% des sujets vaccinés. Parmi les symptômes de cette maladie hémorragique virale aiguë, figurent la fièvre, la nausée, les céphalées, les vomissements ou la fatigue. Les patients contractant la maladie développent généralement des symptômes sévères et environ la moitié d’entre eux meurent dans les sept à dix jours.