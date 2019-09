Huées contre la première dame aux USA : Birane Ngom s’indigne « s’ils pensent entamer l’ardeur du président Macky Sall, ils se trompent lourdement.... »

Les huées de manifestants contre la première dame n’a pas laissé indifférent Birane Ngom. Le responsable apériste à Dieuppeul-Derklé de dire : « J’exprime toute mon indignation. Ce qui s’est passé devant le siège des Nations Unies à New York est tout simplement inacceptable et scandaleux. Je condamne avec la dernière énergie ces pratiques d’un autre âge. Je ne peux pas comprendre que des Sénégalais puissent adopter une telle attitude de bassesse aux yeux du monde entier. Ces gens n’ont aucune valeur. Ils ne se respectent même pas. Ils doivent avoir honte, s’il leur reste une seule once de dignité. S’ils pensent avoir entamé l’ardeur du président Macky Sall, ils se trompent lourdement. Personne ne peut l’ébranler. De même que Marième Faye Sall, une grande dame au cœur d’or qui ne cesse d’œuvrer dans le social. Marième Faye Sall ne mérite pas des huées, mais des félicitations pour sa constance et ses nombreux efforts aux côtés de son mari pour l’épanouissement des populations sénégalaises. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. N’en déplaise à ces oiseaux de mauvais augure, le Sénégal est sur la voie de l’émergence et ce processus est irréversible ».