Hôtel de Ville de la commune de Bambilor : Ndiagne Diop inaugure son nouveau bijou.

Le député-maire de la commune de Bambilor, M. Ndiagne Diop, a procédé à l'inauguration de la nouvelle mairie de ladite localité ce jeudi 15 octobre 2020 sous la présence de tous les conseils municipaux, les imams et l'ensemble de la population de Bambilor. Une cérémonie qui a démarré par un récital de Coran. Selon le maire Ndiagne Diop, « c'est une journée de récital de Coran dont le premier était destiné au Président de la République. Ensuite, le second a été destiné à la commune de Bambilor et enfin le troisième à ma modeste personne. De 2013 à 2020, nous étions en location et on payait 650.000 FCFA par mois. Aujourd'hui, ce bijou nous l'avons eu grâce au Président de la République Macky Sall, donc c'est ce qui nous a motivé à faire un récital de Coran pour lui. Avec ce bijou, il y aura une modernisation dans tous les domaines à savoir le travail, l'accès à la collectivité territoriale, où tout sera assaini pour un bon fonctionnement de ce joyau ». Le député-maire a également saisi l'occasion pour remercier tous les foyers religieux de la commune de Bambilor ainsi que les imams, les chefs de village, le Conseil municipal de la commune, la jeunesse, les femmes et tous les opérateurs économiques. Pour terminer, le maire de Bambilor, Ndiagne Diop a imploré le pardon de tous, avant d'accorder le sien à tout le monde. Il a aussi informé d'une inauguration prochaine du marché de Bambilor, de la réfection et de la construction de foyers de jeunes dans les villages de la commune...