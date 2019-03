Horticulture : Une nouvelle variété de pomme de terre Naïma disponible sur le marché

"Les semences de pomme de terre Naïma ont une duré de maturation plus réduite. Pendant qu'il fallait 95 jours pour les variétés locales, il faut aujourd'hui 80 jours pour que la nouvelle variété Naïma arrive à maturité, soit un gain de temps de 15 à 20 jours. Elle consomme moins d'eau et elle est beaucoup plus rentable quand on sait que la variété Naïma produit 5 tonnes de plus à l'hectare que les variétés traditionnelles". Ces propos sont du directeur de l'horticulture, le Docteur Macoumba Diouf qui était dans le périmètre maraîcher des Niayes au village, Keur Abdou Ndoye (Cayar). En effet, la direction de l'horticulture, le Tropica Sem, les semenciers entre autres, ont effectué leur 3ème visite guidée à Keur Abdou Ndoye. Toutefois, les agriculteurs du coin ont déploré la cherté de la semence et invitent l'État à baisser les prix...