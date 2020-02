Horreur dans les ‘DAARAS’ : L’AIS dénonce le comportement des maîtres coraniques qui ternissent l’image des Daaras.

À l’occasion d’un point de presse tenu ce lundi dans le but de partager les conclusions de la tournée effectuée dans les différents Daaras du Sénégal, l’Association Islamique pour servir le Soufisme s’est prononcée sur les questions d’actualité touchant les Daaras, notamment ce qui s’est passé récemment à Ouakam. Par la voix de Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, l’AIS a déploré la situation qui prévaut dans les Daaras et demande à ce que des sanctions soient prises à l’encontre de ces « maîtres coraniques » qui n’honorent pas cette activité noble et fort louable...