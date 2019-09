Hôpital régional de Thiès : Trois agents auraient été mêlés à un vol de sept concentrateurs d'oxygène.

Une grave affaire de vol de matériel destiné aux patients secoue l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Un éléments du nom de G.S, le chef maintenance, P.F et le chef froid A.S ont tous été interpellés et mis en garde à vue au commissariat du premier arrondissement.

Des éléments de la structure avaient constaté, en effet, la disparition de sept concentrateurs d'oxygène sur les 11 reçus au titre de don et destinés aux malades de l'hôpital. Ainsi, devant une telle situation, le directeur de l'hôpital décida d'alerter les éléments du commissariat du premier arrondissement.

Et, c'est le 04 septembre 2019 dernier que des agents de l’hôpital ont mis la main sur A.G en possession de deux concentrateurs d'oxygène qu'il voulait faire sortir de l’hôpital.

Une fois à la police, G.S lâche le morceau et donne le nom de ses deux complices, le chef de la maintenance, P.F et le chef froid A.S. Ils sont en garde à vue au commissariat du premier Arrondissement. Ils seront déférés, ce mercredi, devant le parquet.