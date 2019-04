Hôpital régional de Saint-Louis : une commission d'enquête recommande la fermeture en urgence de la cuisine...

Une commission d'enquête a été ouverte à l'hôpital régional de Saint-Louis ces derniers jours pour constater l'état défectueux de la structure sanitaire.

La conclusion de la dite enquête dont Dakaractu Saint-Louis a détient une copie, établit un diagnostic sombre de la structure hospitalière.

"Il n'y a pas de diététicien encore moins de nutritionniste. Les visites médicales pour le personnel sont inexistantes et le port des tenues non respecté", constate la commission d'enquête dans son rapport.

"Compte tenu de l’importance et de la sensibilité de la cuisine dans le traitement, la sécurité et la prise en charge des patients et du personnel, son environnement actuel est inadapté.

La vétusté des équipements, la non qualification du personnel et l’absence de référentiels impactent négativement sur la qualité des prestations".

Par conséquent, poursuit toujours la commission d'enquête dans sa conclusion, il est "fortement recommandé de fermer en urgence la cuisine et de procéder à sa délocalisation".

Cette même commission d'enquête constate également qu'au niveau de la structure sanitaire, "il y a une inadéquation profil/poste. Les profils des titulaires de poste ne correspondent pas aux exigences spécifiques de ces emplois occupés et cela aura forcément une répercussion sur la qualité des prestations".