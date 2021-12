Hôpital régional de Kolda : Les populations réclament le remplacement du scanner en panne depuis bientôt un an…

Les populations du Fouladou continuent de réclamer un scanner pour l’hôpital régional de kolda. Le scanner étant tombé en panne depuis presque un an. Et depuis lors, les malades sont référés vers les hôpitaux régionaux de Sédhiou ou Ziguinchor pour les examens médicaux nécessitant un scanner. Dans la foulée, cette situation crée beaucoup de préjudices aux pauvres populations qui sont obligées de supporter en plus des frais médicaux, les frais d’évacuation du patient. Et cette évacuation pourrait être un risque majeur pour le patient vu la distance à parcourir entre Kolda et ces localités.

C’est pourquoi, il est urgent aujourd’hui que l’hôpital régional ait un scanner pour sauver des vies, entre autres.

C’est pourquoi, depuis quelques jours, les jeunes, les femmes, la société civile crient leur ras-le-bol dans les réseaux sociaux. Ils réclament ainsi un scanner neuf pour l’hôpital régional afin que les populations aient les mêmes droits en soin.

Pour rappel, la direction de l’hôpital avait promis son remplacement lors des manifestations de mai dernier. « Le scanner sera bientôt sur place car une procédure d’acquisition est en cours », avait-elle informé.

D’ici là, les patients devront encore prendre leur mal en patience et supporter les lourds frais d’évacuation vers les localités citées ci-dessus avec parfois une distance de près de 200 kilomètres...