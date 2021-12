Hôpital pour enfants de Diamniadio : 40 patients opérés gratuitement durant un camp de chirurgie.

Ils sont âgés de 0 à 15 ans, orphelins ou issus de milieux défavorisés et vont subir des interventions chirurgicales sans débourser le moindre sou.



Selon le docteur Awa Dramé, chirurgienne pédiatrique à l'HED, "c'est une prise en charge chirurgicale des tout petits.Une base de données a été établie durant cette année pour permettre à ces enfants de bénéficier de cette prise en charge car le service social n'est pas en mesure de prendre en charge tous les cas."



Ces enfants, au cours de l'année sont individualisés et mis en fichier. Le jour des camps de chirurgie qui s'effectuent périodiquement dans l'année, ils sont appelés au téléphone afin de faire la visite pré anesthésique et d'être opérés dans la foulée, selon toujours cette dernière.



Ainsi, plus de 120 enfants ont pu bénéficier de cette action initiée par l'Ong Directaid, en 2021. Le Professeur Ramatoulaye Guèye, chef de la pédiatrie, est revenue sur les perspectives pour l'année 2022. Selon elle, l'objectif "est de réussir à organiser six camps de chirurgie. En 2021, on a eu que trois camps. Si pour chaque camp, on opère 40 enfants, on pourra dépasser le nombre de 240 enfants. C'est pour nous une excellente chose parce que nous sommes un hôpital de référence de niveau 3, nous recevons beaucoup d'enfants qui viennent de la zone, mais également de toutes les régions du Sénégal du fait de la position stratégique de l'hôpital et malheureusement tous les patients qui se présentent dans cet hôpital, qui ont besoin de soins chirurgicaux, leurs parents n'ont pas toujours les moyens, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont fait à l'interne", fera-t-elle savoir lors de la cérémonie de lancement des activités qui a eu lieu ce 24 décembre dans les locaux du service de chirurgie, en présence du directeur général de l'Ong koweïtienne qui est au Sénégal depuis 1991...