Hôpital Principal / Visite de Augustin Tine aux blessés du crash de l'hélicoptère : " La cause de l'accident toujours inconnue "

Le ministre des forces armées, le ministre de la santé et une délégation se sont rendus ce matin à l'hôpital principal de Dakar pour rendre visite aux blessés du crash de l'hélicoptère EMI 17 survenu hier nuit aux environs de 23h43.

Parmi les 20 passagers à bord, 12 rescapés ont été transférés à l'hôpital principal de Dakar. Après un entretien avec quelques patients conscients, ces derniers affichent un bon moral, a informé le ministre des forces armées.

Cependant, il présente ses condoléances au nom du chef de l'État et au nom de tout le gouvernement aux familles éplorées.

Sur les raisons du crash, le ministre annonce qu'une enquête est ouverte et que pour le moment, il ne peut pas se prononcer sur les causes de l'accident.

L'attitude des populations de Missirah est aussi saluée par Augustin Tine, car elles ont été les premières à avoir apporté leur secours aux victimes.