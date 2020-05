Hôpital Grand Yoff : La « Ziarra » du ministre de la Santé aux personnels qui passent la Korité loin de leurs familles

Abdoulaye Diouf Sarr a commencé sa visite par le service de radiologie. Afin de ne pas gêner le fonctionnement des services, le ministre a rencontré une équipe réduite de médecins et d’infirmiers pour un bref échange dans une ambiance de « ziarra ».



À cette occasion, le strict respect des gestes barrières a été observé. Diouf Sarr et ses collaborateurs portant des masques, n’ont pas été au contact de patients. Diouf Sarr leur a transmis le message du président de la République, par téléphone.



Avant d’adresser un message de soutien et de reconnaissance à des personnels fortement mobilisés, en pointe du dispositif sanitaire. Les blouses blanches et la tutelle ont fait un bref point sur la situation de l'épidémie et le matériel de protection.



Les médecins ont remercié l’autorité sanitaire pour l’acquisition du matériel de renforcement de mesures de protection autour d’eux.