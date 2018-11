Hôpital El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack: le syndicat bloque le fonctionnement des guichets et réclame le paiement des salaires

Ça chauffé ce jeudi au centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack. Le syndicat du personnel de la structure a bloqué le fonctionnement des différents guichets pour dénoncer avec la dernière Energie ce qu'il qualifie de « gestion gabégique de l'actuel direction ». Selon ces protestataires, rien ne marche presque plus à El Hadji Ibrahima Niasse. Un peu plus tôt, les membres du syndicat sont partis au bureau du directeur pour lui faire part de leur mécontentement. Chose qui ne sera pas possible du fait de l'absence du directeur. Après une évaluation, le syndicat a tout simplement laissé entendre que la structure souffre. L'hôpital souffre à tous les niveaux », a déclaré l'un d'eux. A en croire le porte-parole du jour, « la prise en charge du personnel de l'hôpital fait énormément défaut ».

Qui plus est, renseigne-t-on, ce n'est qu'à partir du 08 qu’ils commencent à percevoir leurs salaires, alors ce ne sont pas les recettes mensuelles qui font défaut. En attestent celles réalisées cette année évaluées à soixante-six millions (66) F Cfa. « A cela s'ajoute le problème lié à la prise en charge des malades avec l'augmentation des tarifs qui ne se justifie pas : le patient qui paye cinq mille francs pour le ticket débourse de sa propre poche pour acheter les gants ainsi que les seringues », déclare notre interlocuteur.

Les protestataires ont aussi déploré le fonctionnement des différents services de l'hôpital.

Selon eux, le directeur a hypothéqué le fonctionnement du labo en signant une convention avec un laboratoire privé dont ils préfèrent taire le nom. Une convention qui s'est faite sans la moindre consultation des différents services de l'hôpital, ont-ils précisé. En agissant de la sorte, ces syndicalistes ont bloqué le fonctionnement de la structure hospitalière le temps d'une matinée.

Du côté de la direction, on soutient que ce mouvement d’humeur ne bloque en rien le fonctionnement et la prise en charge des malades à travers les services médicaux et paramédicaux.