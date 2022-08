Hôpital Dantec : Les patients désemparés, s'inquiètent de leur sort …

Dans tous les services de soins, ils occupent les couloirs et même les halls d'entrée. Ces patients et leurs accompagnants sont anxieux et ne savent plus vers qui se tourner pour la bonne information. En effet, depuis l'annonce de la fermeture de l'hôpital Dantec, la panique s'est installée auprès des patients à qui l’on demande de quitter les lieux, ou à qui on refuse des soins, si ce ne sont des services qui ne fonctionnent plus normalement.



Certains patients chanceux arrivent à avoir une recommandation pour suivre leur traitement dans une autre structure sanitaire, d’autres restent sans aucune information concernant le suivi de leur dossier ou encore le lieu de leur prochain rendez-vous.



Une situation critique qui affecte aussi les soignants, le personnel en général qui souffre d'angoisse et fustige la démarche des autorités.



Selon les complaintes de certains, jusqu'à présent, ils n’ont reçu aucune notification concernant leur affectation ou autres informations leur permettant de voir clair pour la suite des événements. Et en retour, ils ne savent pas comment aider leurs patients pour toute question liée à leur orientation pour le suivi de leur traitement .







Reportage...