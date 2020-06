Hôpital Dalal Jamm : Les précisions du directeur général sur le transfert des malades atteints de Covid-19.

L'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a, depuis l'avènement du coronavirus, transféré onze de ses patients qui étaient sous traitement dans d'autres structures sanitaires. Des transferts qui, selon Moussa Daff, directeur général dudit hôpital, sont le plus souvent dûs à la demande de certains patients qui souhaitent rejoindre un ou des membres de leur famille établis dans d'autres centres hospitaliers. Cependant, il précise que deux parmi les transferts effectués sont des graves.





"À l'heure actuelle, 764 patients ont été admis au niveau du centre de traitement de l'hôpital Dalal Jamm. Parmi eux, 559 sont guéris, 207 sont en traitement dans notre structure, 11 ont été transferts et deux décédés", explique Moussa Daff. Qui toutefois précise que "Dalal jamm à l'instar des autres hôpitaux est en train de jouer son rôle dans la riposte contre la pandémie de la covid 19".



Il s'exprimait, ce mercredi 10 juin 2020, en marge de la cérémonie de reception de don de matériel et de produits de nutrition, de consommables et dispositifs médicaux à usage unique de l'hôpital de Dalal Jamm.