Hôpital Albert Royer : Inauguration de 4 nouvelles structures d'un coût de 534 millions pour relever le plateau technique

Un bâtiment de maintenance, un service d’accueil et d’urgence, un service de néonatalogie et de réanimation et le hall de la clinique externe ont été inaugurés, ce vendredi, au Centre hospitalier national d’Enfants Albert Royer (Chnear). De nouvelles structures sanitaires construites dans le cadre du contrat pluriannuel de performance et dont le coût s’élève à 534 millions. Elles consistent à renforcer le plateau technique et améliorer les conditions de travail du personnel d’Albert Royer. La cérémonie d'inauguration s'est effectuée en présence du directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale, le Dr Aloïse Waly Diouf, de la directrice du centre hospitalier Albert Royer, le Dr Isseu Tall Diop...