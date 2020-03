Hôpital Abdou Cissé Kane des Agnams : Un matériel médical de dernière génération au profit de la population du Fouta.

Un hôpital pas encore inauguré, mais loin de susciter le doute quant à son niveau médical. C'est par la visite du député-maire des Agnams, Farba Ngom que les techniciens présents sur les lieux ont fait une revue de tout le matériel disponible pour équiper l'hôpital Abdou Cissé Kane.

Selon Mr Sylla, technicien supérieur à ACD, "le matériel de dialyse qui vient d'être livré sera fonctionnel dans quelques jours avec l'installation des boucles, de la salle de traitement d'eau etc... Il sera juste question pour le technicien, "de patienter, le temps de l'effectivité de l'électricité", rassure t-il.



Mr Sylla mesurera l'importance même de la mise en place de ce plateau avec le matériel de dialyse et les générateurs de qualité déployés. Étant donné que l'insuffisance rénale est une réalité, la population de tout le Fouta, particulièrement celle des Agnams, pourra bénéficier de services sanitaires que l'hôpital Abdou Cissé Kane mettra à leur disposition.



L'Agétip, par la présence de Ibrahima Dionne, ingénieur en génie civil, "assure accélérer les travaux qui restent car, depuis 48h, les équipements sont en train d'être livrés progressivement". D'ailleurs, il notera quelques retouches à faire notamment au niveau de la plomberie et l'électricité pour après, laisser la place aux techniciens qui vont procéder aux installations.



Pour sa part, le député-maire Farba Ngom, après avoir fait le constat, a invité les techniciens à plus de pragmatisme et d'éfficacité, pour que les installations puissent être entamées. Dans cette perspective, il assurera qu'en ce qui concerne l'électricité, il s'est adressé aux autorités compétentes pour que l'électricité soit une réalité dans les prochains jours.

Les techniciens ont promis de faire les diligences nécessaires pour qu'enfin, ce joyau voie le jour après inauguration prochaine par le chef de l'État Macky Sall.