« Honte à vous ! » : En visite à Lourdes, Emmanuel Macron invectivé par un homme, qui blesse un garde du Sanctuaire

De quoi le dégoûter des bains de foule. Après l'affaire de la gifle, un nouvel incident est venu entacher le «tour de France des territoires» d’Emmanuel Macron. En visite au sanctuaire de Lourdes ce vendredi après-midi, le président de la République a été invectivé par un homme, comme on peut le voir sur cette vidéo, alors qu’il écoutait religieusement la troupe de la comédie musicale « Bernadette de Lourdes ».

« Honte à vous ! C’est un scandale ! Vous êtes un athée, un athée primaire, vous n’avez aucune raison d’être là », a lancé l’homme, avant d’être éjecté de l’attroupement par les services de sécurité présents sur place. En se débattant, l’individu a blessé un garde du Sanctuaire qui tentait de le tenir à bonne distance du président.



Premier président de la République à Lourdes

Le chef de l’État n’a que peu réagi, applaudissant les chanteurs et chanteuses devant lui. Plusieurs centaines de pèlerins étaient présents à Notre-Dame de Lourdes, le plus grand centre de pèlerinage catholique français, qui accueille quelque 15.000 visiteurs quotidiens.





Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à visiter ce lieu symbolique du catholicisme. Avant de se rendre au sanctuaire de Lourdes, le chef de l’Etat a admiré la grotte où Bernadette Soubirous aurait eu des apparitions de la Vierge en 1858.





Après avoir été fermé durant les confinements successifs, « le sanctuaire revit mais nous accueillons essentiellement des Français. Les étrangers, qui représentaient 65 % des pèlerins, ne sont pas là », a indiqué Mrg Antoine Hérouard, le délégué apostolique du lieu. Le sanctuaire espère recevoir un peu plus d’un million de visiteurs cette année contre 3,5 millions par an avant la crise.



Pour Mrg Hérouard, la visite du président de la République « est une reconnaissance de l’importance du sanctuaire », « un lieu incontournable » dans la région qui a « une notoriété dans le monde entier ».

