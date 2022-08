Homosexualité : voulant entretenir des parties de jambes en l’air avec un « Tik Tokeur » connu, l’agent de santé B. Yasser tombe après avoir été piégé.

Ce 18 août, a comparu à la barre des flagrants délits de Dakar, le jeune Ben Yasser Ba, âgé de 24 ans. Étant impliqué dans une supposée affaire d’homosexualité, ce dernier a beaucoup peiné lors de son interrogatoire face au juge.

Bien qu’il soit amateur des réseaux sociaux, le jeune Ben Yasser, agent de santé de profession, avait tendance à surfer sur tik tok, et c’est ainsi qu’il tomba sur des vidéos du sieur Mouhamed Cissé, qui lui, était footballeur. Après quelques jours à liker les publications de ce dernier, l’agent de santé avait cherché à faire connaissance avec cet utilisateur du réseau social prisé par les sénégalais, lequel ne lui a pas refusé cette opportunité.



« J’ai reçu des messages de ce sieur disant qu’il voulait faire connaissance avec moi, j’ai accepté comme j’avais toujours fait avec la plupart de mes fans qui me contactent », a déclaré Mouhamed dans le procès-verbal d’enquête. Il a chargé Ben Yasser l’accusant de lui avoir fait des avances pour des relations sexuelles.

« J’ai été surpris quand Ben Yasser m’a envoyé ses images à caractère pornographique et m’avait proposé de coucher avec lui », a expliqué le footballeur.

Des allégations que le prévenu a contesté à la barre.

« M. le juge, je me suis trompé avec les vidéos, je lui ai même dit, par contre je ne lui ai jamais proposé de coucher ensemble », a précisé le plaignant au juge.

Pour prendre des mesures nécessaires, Mouhamed avait lui décidé de piéger son prédateur, c’est ainsi qu’il l’invita à se rencontrer. Ce que n’avait pas pu refuser Ben Yasser. Il explique la suite de l’affaire.

« Dès que je suis arrivé, Mouhamed a pris mon téléphone, mon argent et a commencé à me harceler et le monde commençait à venir », a soutenu le mis en cause. Il dut son salut aux éléments du commissariat des Parcelles Assainies qui sont intervenus pour le tirer de la furie des populations qui voulaient en découdre avec lui.

Dans son réquisitoire, le parquet confirme que les faits d’espèce dont on accuse le sieur Ben Yasser sont bien constants.

« En tant qu’agent de santé comment peut-tu avoir ce genre de comportement ? » s’est interrogé le procureur. Ainsi, il demanda au juge de bien appliquer la loi pénale à son encontre. Malgré les tentatives de la défense, le jeune Yasser n’a pas pu s’échapper. Il a été déclaré coupable et condamné à trois (3) mois d’emprisonnement ferme.