Homosexualité : Le Ris Al Wahda dénonce la démarche de certains États et lobbies favorables à la question.

Le Rassemblement islamique du Sénégal (Ris Al Wahda) s’est fortement insurgé contre ‘’la volonté d’ingérence de certains États et lobbies dans les affaires du Sénégal qui est un État souverain’’, à propos de la question de l’homosexualité. La structure, dans une déclaration parcourue par Dakaractu, a invité ‘’les Sénégalais à rester vigilants et à ne pas céder à la pression des promoteurs de la perversion de nos mœurs’’.



Signataire de cette déclaration, Cheikh Matar Kébé, le président dudit rassemblement, a tenu à hausser la voix, ‘’à la suite du débat sur l’homosexualité lors de la visite du Premier ministre canadien au Sénégal’’. Et selon lui, c’est pour soutenir et renforcer ‘’la position du Président de la République, Macky Sall, concernant le refus de la légalisation de l’homosexualité’’.



À ce propos, le Ris Al Wahda a salué ‘’la fermeté du chef de l’État contre ce phénomène condamné sans équivoque par l’Islam, le Christianisme et nos valeurs traditionnelles et culturelles’’. Il a lancé un appel ‘’à tous les citoyens et toutes les forces vives de la Nation à soutenir et à défendre la position officielle du Sénégal consistant à ne point légaliser l’homosexualité’’.