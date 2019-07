Hommages rendus à l’adjudant-major Tamsir Sané : « Il est allé jusqu’au sacrifice suprême… Son sacrifice ne sera pas vain » (Me Sidiki Kaba, MFA)

C’est en présence du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, du général de division Cheikh Sène, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, de plusieurs autorités administratives, religieuses, coutumières, militaires et paramilitaires, mais aussi de parents, amis et proches, que s’est tenue la cérémonie de levée du corps de l’adjudant-major Tamsir Sané. Le commandant de la brigade de Koumpentoum a ainsi eu droit aux honneurs funèbres militaires. Pour le ministre des forces armées qui s’est incliné devant sa mémoire, a rappelé tout le professionnalisme dont il a fait montre au cours de sa carrière militaire. « Il a vécu en sous-officier de grande valeur, pétri des valeurs et des vertus militaires. Il est allé jusqu’au sacrifice suprême », a-t-il soutenu en guise de témoignage. À ce titre, Me Kidiki Kaba d’assurer que la mission régalienne dévolue aux armées va poursuivre son cours et tient d’emblée à avertir les auteurs de cette forfaiture. « Ceux qui ont commis ce crime crapuleux seront recherchés, arrêtés et jugés conformément à la loi ».