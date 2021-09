Hommage posthume : présentation d’un livre sur la vie et le parcours de Bruno Diatta demain

Bruno Diatta, au Service de la République, c’est le titre du livre qui sera présenté demain à la presse et aux autorités, invitées par la famille de l’ancien Ministre, et Chef du Service Protocole Présidentiel de 1977 à 2018. La manifestation sera placée sous le haut patronage de Monsieur Macky Sall, Président de la République et sous la présidence effective de Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication.