Hommage posthume à ABC : les mots et remerciements de la coordinatrice du comité d’organisation

La cérémonie d’hommage de l’ancien médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, a été une réussite ce dimanche. Ses amis, sa famille et ses collaborateurs étaient tous présents pour fêter l’homme de foi, le pétri de valeurs intrinsèques qui a marqué son temps et accompli sa mission. Correspondant au 100e jour depuis sa disparition, cette cérémonie a été pilotée par le comité Ad hoc dans lequel on retrouve partis politiques, société civile, mouvements citoyens etc.



Raby Seydou Diallo, qui a assuré la coordination jusqu’à ce jour de l’hommage, se dit satisfaite du déroulement de la journée. Elle invite d'ailleurs les jeunes à s’approprier des valeurs et qualités de Me Alioune Badara Cissé...