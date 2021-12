Hommage posthume à ABC : « L’Éthique et la politique » au menu du panel animé par d’éminents professeurs.

L’ancien médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé sera honoré le 05 décembre prochain au Grand Théâtre national comme l’avait annoncé récemment Dakaractu. Un hommage bien mérité si l’on se réfère aux propos de plusieurs sénégalais qui ont bien connu l’homme dans sa robe d’avocat, son passage à l’association des Izbu Tarkhiya comme dans le milieu politique où il a été irréprochable dans son parcours.



Homme franc, sincère, dévoué et toujours à la quête permanente d’un climat de paix dans le milieu politique, Alioune Barada Cissé sera raconté par ses proches. Pour la journée du dimanche, le comité d’organisation de l’Hommage de ABC comprenant des politiques, des organisations de la société civile et d’autres sympathisants et adhérents à la cause de Me Alioune Badara Cissé, va organiser la cérémonie en deux phases.



D’abord, il sera question de témoignages sur l’homme et enfin un panel composé d’universitaires et de chercheurs va mettre fin à la cérémonie d’hommage. On peut citer entre autres le Professeur Mane Moussé Diagne, qui sera d’ailleurs le modérateur, le professeur en droit public, Ousmane Khouma, le Pr Fatou Sow Sarr, sociologue, Hawa Ba de OSIWA, Hawa Bâ, socio-anthropologue, Mamoussé Diagne et Me Boucounta Diallo. Ces panelistes devront parler du thème : Éthique et Politique, mais aussi, donner les enseignements qui doivent être tirés du parcours de l’ancien médiateur de la République.