Hommage national : la disparition de Ousmane Tanor Dieng commémorée les 20 et 21 février prochain.

Le Parti socialiste entend rendre un hommage national les 20 et 21 février prochain au défunt secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng. Pour la tenue de cette manifestation d’envergure, un comité a d’ailleurs été mis sur pied pour les préparatifs. La grande salle du congrès de la maison des verts accueillera la manifestation, a annoncé Mamadou Faye, le rapporteur du Secrétariat Exécutif National du Parti Socialiste qui a fait face à la presse au terme de plus de 4 heures de discussions à huis clos du SEN de la formation politique qui tenait ce 16 janvier, sa 69 ème réunion. Plusieurs participants sont attendus au niveau national et international pour prendre part à l’événement.

Sur la grande retrouvaille de la famille socialiste et sur une probable invitation des exclus de l’organisation politique à la cérémonie de commémoration du défunt secrétaire général OTD, Mamadou Faye n’a pas manqué de clarifier. « Il n’y a pas d’invitation particulière, on invite les camarades qui sont dans les instances, dans les coordinations, les femmes, les jeunes, les cadres ceux qui sont avec le PS tant au niveau de l’Afrique avec lesquels nous partageons l’espace social-démocrate, la social-démocratie internationale et tous nos amis du monde; mais il n’y a pas d’invitation particulière pour ceux qui ne sont pas dans le parti », a-t-il confié.