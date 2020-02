Hommage: la vie et l’œuvre de Serigne Abass Sall revisitée

Cette première édition a été célébrée sous le Thème « vie et œuvre de Serigne Abass Sall At-Tidiani » ce panel présidé par son fils Abdou Fatah Sall était l’occasion de revisiter la parcours du saint homme en présence d’autorités religieuses et coutumières. Une façon aussi de magnifier la construction d’un centre qui a pour vocation d’exceller dans l’apprentissage de l’enseignement Islamique. Un centre qui dont la particularité est d’accueillir des orphelins et autres personnes âgées qui ont dépassé l'âge d'aller au Dahra.