Hommage de Me Brice Sylva à Me Oumar Diallo : « C'était un excellent avocat très à cheval sur la déontologie des avocats »

Le décès de l'avocat Oumar Diallo en cours d'audience a plongé le barreau du Sénégal dans la tristesse et l'émoi. Joint au téléphone par Dakaractu, Me Sylva a délivré un vibrant témoignage à l’endroit de son collègue avocat décédé en pleine audience suite à un malaise.

"C’était quelqu’un de bien, une personne avenante, un excellent avocat très à cheval sur la déontologie des avocats, ce qui fait de lui un avocat courtois, aimé et respecté par tous ses pairs. Il s’agit d’une grande perte pour le barreau du Sénégal", a témoigné la robe noire.