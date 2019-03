Hommage aux victimes peules d’Ogossagou!

Nous sommes au cœur du témoignage. Nous devons donc nommer. Cela exige de laisser de côté les fioritures qui masqueraient la vérité.

Nous devons résister à l’assaut de la barbarie, une barbarie qui n’est plus à l’affût sous mille déguisements. Elle nous regarde droit dans les yeux .

Si nous perdons notre capacité d’indignation, nous perdons notre part d’humanité.

Ce sera la fêlure, c’est-à-dire l’éclatement de rêve, la fin du nœud fragile du lien humain.





Les Fous du Siècle





Ils tuent la loi

Ils tuent la foi

Ils tuent l’homme

Comme une bête de somme



Ils tuent instinctivement

Ils tuent bêtement



Ils sèment un univers de haine

Cultivent un champ de mine

Espèrent dans leur âme

Récolter les fruits de l’atome



Ils ont oublié

Dans leur devise

Dans leur folie

D’empêcher le soleil de se lever



Mon peuple aux semelles de vent

A l’allure altière

Vomit son zénith de dédain

Sur les silences du monde



Face à la blessure du temps cruel

Mes yeux exigent

Ne plus voir l’Humanité

Repêcher les cadavres

Les morceaux de division

Les lambeaux de mort

Dans le Sahel des larmes



Je me tairai plus

Pour retenir l’Histoire

Je ne pardonnerai plus

Pour ne pas oublier la Mémoire





Mamadou DIALLO

Avocat au Barreau de Paris

Docteur en Droit

Auteur des Eclats du Temps (Poésie) et Bal d’Afrique (Théâtre)