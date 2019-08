Hommage à Toni Morisson : « La plume » noire américaine qui laisse un héritage riche et varié à travers ses écrits ».

Décédé à l’âge de 88 ans, Chloe Ardelia Wofford Morrison, plus connue sous le nom de Toni Morisson est la représentation atypique de la défense de la race noire à travers ses écrits. Une femme noire-américaine qui conçoit la liberté comme chose essentielle pour l’épanouissement de la race noire. C’est cet hommage significatif que le « West African Recherch Center » (WARC) et l’ambassade des États Unis à travers la commission chargée de la culture ont tenu à lui rendre hommage et à rappeler à travers une projection d’un documentaire où ses écrits, sa vie et quelques témoignages ont été relatés.