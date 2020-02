Hommage à Tanor / Maison du Parti : L'heure de la grande retrouvaille entre le pouvoir et ses plus grands opposants ?

L'heure de la grande retrouvaille a-t-elle sonné entre le pouvoir et les plus grands opposants au Sénégal?

En tout cas, c'est ce que semble révéler, ce dimanche 23 février 2020 à la maison du parti socialiste, la cérémonie de prières et d'hommage rendus à feu Ousmane Tanor Dieng, ancien secrétaire général national du parti socialiste.



Une cérémonie exceptionnelle qui a vu la présence de tous les acteurs de la classe politique sénégalaise, notamment Idrissa Seck un des plus grands opposants du régime du président Macky Sall, Doudou Wade du parti démocratique sénégalais, Adjibou Soumaré, Malick Gakou du grand Parti, Bamba Fall de Taxawu Dakar et des membres de la société civile.



Le président de la République Macky Sall qui a marqué sa présence à cette cérémonie, est allé serrer la main de ses adversaires politiques de l'opposition.

Face à face, le président Macky Sall et Idrissa Seck se sont serrés les mains, sourires aux lèvres, avant d’échanger quelques propos sous les applaudissements des militants qui semblent profondément sensibles au geste fort des deux hommes...