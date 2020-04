Ancien international Sénégalais, Amdy Moustapha Faye a rendu un hommage émérite à l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien téléphonique, l’ancien pensionnaire de l’As Monaco regrette le décès brutal de Pape Diouf.



‘’C’était un homme patient. Et sa patience faisait perdre le sang-froid, des fois. Même pour renouveler un contrat au profit d’un des joueurs dont il est l’agent, il prenait son temps. C’était quelqu’un qui trouvait qu’il était mieux d’attendre qu’un club sollicite le renouvellement d’un contrat plutôt que le contraire. C’est quelqu’un qui savait assister ses prochains. Quand j’ai appris son décès, j’ai dit : Non ce sont juste des fakenews ! C’est après vérification auprès d’un de ses proches du nom de Thierno Seydi, que j’ai fini par y croire. Il a été l’agent de beaucoup de joueurs. Je peux dire, aujourd’hui qu’un grand homme est tombé. Mais, c’est cela la vie. Il ne nous reste qu’à prier pour lui pour le repos de son âme. Je trouve dommage qu’on attende que de grands hommes décèdent pour leur rendre hommage’’.



Amdy Moustapha a rappelé que ‘’c’est une grande perte pour le Sénégal’’ et s’interroge. Comment peut-on avoir un homme comme lui et ne pas l’appeler pour lui confier la Fédération Sénégalaise de football ? J’ai toujours dénoncé le fait que la fédération ne lui soit pas confiée. Il a toujours été là quand le Sénégal jouait. Il savait dire les vérités les plus crues, sans vexer son vis-à-vis. Il savait utiliser les mots avec le tempérament qui sied et vous formuler des critiques. C’est surtout avec un ton teinté d’ironie, mais de vérité, qu’il exprimait ses avis. C’est dire donc, que c’est franchement une grande perte. On ne doit pas attendre que la même chose se reproduise encore dans notre pays. Nous avons des sportifs de haut niveau comme Pape Fall, Roger Mendy, etc… ils doivent être impliqué dans la gestion du sport sénégalais’’.