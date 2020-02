Hommage à OTD à la maison du Parti : Les jeunesses féminines socialistes « immortalisent » leur référence.

Par la voix de sa présidente nationale, le mouvement des jeunesses féminines, le cœur meurtri, s’est souvenu de son défunt père, conseiller, Ousmane Tanor Dieng. Yéya Diallo, se rappelant de cette icône et référence dans l’espace politique, a véhiculé le message de cette jeunesse féminine qui ne remerciera jamais assez cet homme reconnu pour sa ténacité et sa persévérance dans l’action. C’est ce qu’on lui a unanimement témoigné au cours de cet hommage qui a vu la présence de toute la classe politique, des chefs religieux et d’autres personnalités. La présidente nationale du mouvement des jeunesses féminines du parti socialiste assure que cette frange reste ancrée dans les recommandations et conseils de Ousmane T Dieng tout en suivant l’actuelle secrétaire générale nationale, Aminata Mbengue Ndiaye.