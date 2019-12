Hommage à Mourchid Iyane Thiam : Un religieux qui prêche pour la pacification de l’espace politico-social.

L’association des jeunes musulmans pour le développement du Sénégal (AJMDS) a tenu à rendre un hommage de son vivant à Mourchid Ahmed Iyane Thiam, président de la Commission de concertation sur le croissant lunaire. Une reconnaissance qu’a tenu à mettre en exergue ledit collectif pour son travail sans relâche pour la stabilité et l’unité des cœurs. La cérémonie qui a vu la participation d’éminentes autorités religieuses et coutumières, s’est soldée par de riches enseignements sur la vie et l’œuvre de ce grand commis de la nation sénégalaise à travers des panels.

Madame le ministre Zahra Iyane Thiam non moins fille du parrain a, au nom de toute la famille, magnifié à juste titre le choix porté sur son père qui pendant toute sa vie a œuvré pour la stabilité et l’unité des cœurs ». Ainsi, elle met en relief la touche diplomatique que son père a toujours apportée pour la pacification de l’espace politico-social.