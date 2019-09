Hommage à Mame Elhadji Samba Diabaré SAMB.

C'était en 2012 j'ai appelé chez lui aux Hlm pour demander un rendez-vous qu'il m'a accordé avec une grande gentillesse.



JOUR J du rendez-vous je suis passé le voir et lui ai parlé de mon souhait de l'inviter dans mon projet d'album.



Il a accepté de se déplacer en studio avec une générosité telle que je me suis dit : un baobab qui se déplace pour une feuille d'arbre comme moi son petit-fils est vraiment une Bénédiction du ciel.



Nous avons passé tout un après-midi ensemble j'ai eu la chance d'avoir mon rêve se réaliser d'enregistrer sa voix son xalam une séance de studio inédit que tout le monde découvrira contenant son message pour toute une génération.



Il aussi partagé de son temps avec ma famille, Il a tenu dans ses bras mon fils qui venait de naître, Mohamed Limamou Libasse LAHI qui aujourd'hui a 7 ans.



Merci le Grand lion et grand gardien de la tradition et de l'unité dans notre pays "Sunu Mame" El Hadji Samba Diabaré SAMB Qu'Allah t'accorde sa miséricorde et t'accueil auprès de lui et soit l'hôte du maître des hommes Seydina Mohamed (ASW).



Que nos prières t'accompagnent

Amine ! Amine ! Amine !

Lord Alajiman