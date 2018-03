Hommage à Lamine Mbengue

Lamine, l’artiste, le talentueux, le classique et le moderne, la sinusoïde et le digit des arts théâtraux du Sénégal



Artiste hors classe, réalisateur moderne et promoteur des Web-théâtres grâce à sa chaine numérique Senegaal TV.



Mentalement éveillé, ses talents de réalisateur surpasse le cadre scénaristique classique sénégalais et nous oriente vers un fictif théâtral numérisé.



Incompris par les non-initiés, il était en connexion avec les sources intarissables de sa divinité qui dicte le demain des humains.



Non compris par certains de ses nouveaux pairs, il a pu s’éloigner de la comédie d’affaire sans avenir et insolite.



Energétiquement engagé, il était au point Alpha (auteur, chanteur, compositeur et réalisateur) et au point Oméga (acteur, comédien, scénariste) du processus de production de ses télé et e-films modernes.



Mbengue, la confiance que tu avais en nous, démontre fortement ton engagement d’innovateur des arts, des médias et de la culture africaine.



Bien qu’étant comédien, Lamine savait dissocier le moral de l’insolence, l’éthique de l’irresponsabilité et la rigueur de l’imprécision.



Enormément, nous étions surpris (vu ton tweet d’hier le vendredi 23 mars 2018) de la nouvelle mais, énergétiquement nous avons pris notre plume pour témoigner et pour lui rendre hommage.



Grâce, nous rendons à Dieu et hommage à Lamine, que le Premier accueille le deuxième dans son paradis Eternel.



Universalisons et internationalisons par la digitalisation nos produits culturels, ainsi nous serons en phase avec ses mémoires et ses projets d’externalisation (Novelas-isation) de notre théâtre national.



Éternisons ses pensées pour le bien de la comédie moderne, pour le renforcement des artistes et pour la réalisation de produits de qualité.



Paix à son âme





Fait, le 24 mars 2018



Modou FALL Degg moo woor

Ami de Lamine