Hommage à ABC / Abdourahmane Diouf : « Ma conviction est que Me Alioune Badara Cissé aurait pu être président de la République... »

Ce dimanche, le comité d'organisation pour l'hommage à Me Alioune Badara Cissé a réussi à réunir toutes les sensibilités politiques pour témoigner et partager sur le parcours de l'ancien médiateur de la République.



Abdourahmane Diouf en fait naturellement partie parce qu'ayant partagé des moments avec Me Alioune Badara Cissé. Même si tous les témoignages restent unanimes, le Dr Abdourahmane Diouf estime qu'il se plaira de prendre sa part du legs de l'avocat qui n'a jamais ôté sa robe noire pour défendre le peuple et le faire avec éthique...