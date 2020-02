Hommage National à OTD : Un Homme aux qualités reconnues unanimement...

Les grands Hommes ne "meurent" jamais!!! Ousmane Tanor Dieng fait naturellement partie, de ces hommes qui ont marqué l'histoire politique du Sénégal. Ce qui lui a valu, même après sa disparition, la reconnaissance de toute la nation, comme c’est encore vu ce matin, avec cet hommage que lui rendent son Parti et toute la classe politique du Sénégal.



C'est dans un contexte solennel et de recueillement que cet hommage s'est tenu à la maison du Parti socialiste, sous la présence de plusieurs responsables politiques venus des 14 régions du Sénégal. Du côté de l'opposition, il a été noté la présence d'Idrissa Seck, Malick Gakou, Adjibou Soumaré, Issa Sall etc... La mouvance présidentielle était représentée avec Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre Serigne Mbaye Thiam, Amadou Hott, Ismaïla Madior Fall, Zahra Iyane Thiam, le ministre du travail Samba Sy.



D'autre part, Serigne Cheikh Gaïndé Fatma qui était très attaché à Ousmane Tanor Dieng était aussi présent à cet hommage.