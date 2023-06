Homicide involontaire : le contrôleur financier de la société "Equilog Sénégal" attrait à la barre

Comme dit l'adage, le malheur ne vient jamais seul. Et, le malheur peut s'abattre sur une personne à tout moment. Pape S. D n'en dira pas moins. Comptable et contrôleur financier à la société de logistique, Equilog Sénégal, Pape S. D a comparu ce lundi 05 juin devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour homicide involontaire. En effet, il résulte de l'économie des faits que la dame Maïmouna G. a heurté un homme à hauteur des Parcelles Assainies unité 3 sur la VDN 3. La victime s'est retrouvée de l'autre côté de la route. C'est ainsi que le mis en cause Pape S D. l'a également percuté. C'est dans ces circonstances, qu'ils ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt depuis le 01 juin.

Malheureusement, l'affaire n'a pas été évoquée parce que sa co-détenue n'a pas été extraite de la prison avant d'être renvoyée jusqu'au 12 juin prochain.

Par ailleurs, ses conseils Me Étienne Ndione, Me Aïssata Ba et Cie ont demandé une liberté provisoire pour leur client. Une demande qui a fini par être acceptée par le maître de l'audience.