Homicide involontaire / Amadou Cissé avait mortellement heurté un gamin à hauteur du Port de Dakar.

Amadou Cissé, âgé d'une vingtaine d'années et travailleur à Polytrans, a comparu aujourd'hui devant la barre des flagrants délits de Dakar. Convoqué pour des faits d'homicide involontaire, c'est à hauteur du port autonome de Dakar qu'auraient eu lieu les faits…



Bien assis au volant de son camion, Amadou roulait tout juste derrière un jeune garcon qui conduisait une bicyclette. Après plusieurs avertissements sonores, il a entrepris de procéder à un dépassement du jeune cycliste qui, par une fausse manœuvre a perdu le contrôle de son vélo. Le choc a été inévitable occasionnant sur le coup la mort du cycliste.



Le mis en cause était en possession d'un permis délivré en 2020. Le juge a jugé l’acte du chauffeur irresponsable. Pour lui ce dernier n'a pas du tout été un bon conducteur, il n'avait aucune maîtrise de sa voiture. Amadou étais tu pressé ? lui a-t-il demandé. Non répondit le plaignant.



Alors pourquoi n'as-tu pas attendu au moins quelques minutes pour ensuite continuer ta route ? a enchainé le juge. Pour lui le prévenu n'a pas laissé un peu de distance au cycliste, c'est pourquoi en essayant de le doubler il a directement foncé sur lui.



« Tu l'as mis en parfaite confusion avec tes klaxons, c'est à des animaux qu'on devrait klaxonner ».



Accablé, Amadou se retrouve avec la mort d'un jeune homme sur la conscience. « Mr le juge, je suis très attristé, je n'ai pas cherché à ôter la vie à quelqu'un, d'ailleurs après l'avoir percuté, je me suis directement rangé pour évaluer les dommages » soutient-il.



Pour sa défense, son avocat a demandé la clémence et une application bienveillante de la loi car son client a juste fait une erreur.



L'accusé a été déclaré coupable des faits et condamné à trois mois d'emprisonnement ferme avec une amende de 56. 000 FCfa, l'accusé sera aussi privé de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois à compter d'aujourd'hui.