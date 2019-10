Homicide : Me Alioune Badara Cissé attendu aux Usa pour les besoins de l’enquête liée au meurtre de son fils

Le fils du médiateur de la République est endeuillé par la perte de son fils. Abdoulaye Néné Cissé qui était un des fils de Me Alioune Badara Cissé a été tué ce mercredi 16 Octobre vers 4 h 30 du matin dans sa 27e année. D’ailleurs, c’était son jour d’anniversaire, a appris Dakaractu.







Selon des membres de la famille éplorée, joints par téléphone, la famille attend que l’enquête ouverte par la police soit bouclée pour parler de la date de rapatriement de la dépouille d’Abdoulaye. Celui-ci laisse derrière lui un frère aîné et trois cadets dont une fille.







D’ailleurs, Me Cissé qui a appris la triste nouvelle depuis Touba, la ville sainte où il se trouvait pour les besoins de la célébration de l’édition 2019 du Grand Magal, s’apprête à prendre un vol en direction des Usa auprès de sa famille vivant à Minneapolis. Nous a-t-on confié.







Son dernier voyage au Sénégal remonte à la période de la Tabaski, il y a près de deux mois