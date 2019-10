Homicide : Les raisons du report de la levée de corps du défunt fils du médiateur de la République.

La dépouille mortelle de Abdoulaye Néné Cissé, n'a finalement pas été rapatriée ce mercredi 23 octobre à Dakar. L'annulation du vol AT 501 de la Royal Air Maroc (Ram) devant conduire la dépouille mortelle de Abdoulaye Néné Cissé, à Dakar, en est la cause, a appris Dakaractu auprès de la famille éplorée.



Me Alioune Badara Cissé et famille informent amis, parents et alliés que les jour et heure de la levée du corps seront annoncés ultérieurement...