Holdup électoral / Me Ousmane Sèye recadre l’opposition : « Elle prépare sa défaite (…) On doit dépasser les polémiques sur le fichier électoral »

Des accusations balayées d’un revers par Me Ousmane Sèye, un des membres du pôle d’avocats de la coalition BBY. Pour la robe noire, l’opposition est en train de préparer sa défaite. Et c’est pourquoi ses membres tentent de brouiller les esprits des citoyens.



« L’opposition prépare sa défaite. Car à chaque fois qu’il y a des élections et s’ils se rendent comptent qu’ils vont les perdre, ils accusent directement le pouvoir de hold up électoral. En 2019 lorsque Macky Sall avait gagné la présidentielle au premier tour tout monde avait crié à la fraude électorale, mais ils n’ont jamais apporté de preuves », a réagi l’avocat.







Pour Maitre Ousmane Sèye, les histoires de hold up électoral sont derrière nous. Car des experts électoraux ont prouvé à suffisance que le fichier électoral est fiable. En plus de cela, l’avocat précise que tous les membres de l'opposition ou des représentants des leaders de partis d’opposition avaient pris part à la refonte du fichier électoral. Donc, ils ne peuvent pas vouloir récuser le fichier qui leur est proposé. « Cette année il y a eu un audit du fichier électoral et tout ce qu’ils appelaient bureaux fictifs, des experts venus de l’extérieur ont montré que cela ne tient pas. Ils ont tous pris part à la refonte et à l’audit du fichier électoral. Donc, il n’y aucune raison de vouloir tympaniser les populations. Le fichier est extrêmement fiable et ils sont tous conscients de cela. Car l’audit a été fait en présence des experts, des membres de la société civile et des représentants des partis et leaders de l’opposition. Maintenant on ne peut plus parler de hold up électoral au Sénégal et personne ne peut récuser le fichier électoral. On doit dépasser les polémiques sur le fichier électoral », a rappelé Maître Ousmane Sèye...