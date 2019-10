Hoggy baptisé Idrissa Pouye : Abdoulaye Diouf Sarr rend hommage au père fondateur.

Validé en conseil des ministres par le président de la République, Macky Sall, le Centre de traumatologie et d'orthopédie (Cto) a été baptisé hier, au nom de son père fondateur, le professeur Idrissa Pouye, chirurgien des hôpitaux orthopédiste-traumatologue. Cette cérémonie de dénomination a été présidée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. À l’en croire, l’homme en question jouissait d’une solide réputation nationale et internationale. Le professeur Pouye était aussi un opérateur hors pair qui fascinait tous les jeunes internes qui passaient en orthopédie. Poursuivant son propos, le ministre martèle que le professeur Pouye mérite bien le nom de ladite structure. À ce titre, le ministre a saisi l’occasion pour inaugurer un important équipement médical de prise en charge de la crise cardiaque ainsi que d’autres pathologies relevant de spécialités voisines de la cardiologie...