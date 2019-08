Hivernages, inondations : Bara Dolly tacle Macky Sall et son Gouvernement

Les inondations et les menaces sur l’hivernage ont servi de prétexte au député Abdou Mbacké Bara Dolly de lancer des vertes et des pas mûres sur le Président Macky Sall et son Gouvernement. Il a critiqué par ailleurs les vacances des membres du Gouvernement en de pareilles circonstances.