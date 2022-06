Hivernage et travaux du BRT : le ministre Oumar Guèye n’exclut pas des difficultés, mais rassure sur des dispositions contre d’éventuelles inondations.

La capitale dakaroise impactée depuis quelques temps par les travaux du Bus Rapide de Transit (BRT) risque de traverser des moments difficiles en cette période hivernale. Face à la presse, ce 10 juin, le gouvernement a reconnu qu’il y aura des complications. Est-ce à dire qu’il faudrait s’attendre à des inondations ? C’est du moins ce que le ministre des collectivités territoriales et du désenclavement du territoire, Oumar Guèye a voulu nous faire comprendre.



« Il est évident que pendant la période de mise en œuvre de ce projet, il y aura des désagréments, c’est normal et ce n’est pas seulement propre au Sénégal. Pour cet hivernage-ci les travaux ne seront pas terminés, donc il se pourrait, effectivement, qu’il y’ait des difficultés pendant cette période », a déclaré le ministre interpellé par Dakaractu.

Il a par ailleurs tenu à rassurer.



« Le gouvernement et particulièrement le ministère de l’eau et de l’assainissement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour atténuer ces désagréments liés aux inondations et liés aux travaux du BRT », a renseigné Oumar Guèye. Il s’exprimait à l’occasion des rendez-vous occasionnels entre le gouvernement et la presse.