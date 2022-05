Hivernage : Une pluie peu abondante a arrosé cet après-midi Kaolack, Kaffrine et Koungheul.

La saison des pluies va s'installer bientôt. En tout cas, un peu plus tôt que certains le pensaient.



Cet après-midi, le Saloum et le Ndoucoumane ont reçu leurs premières pluies. Il s'agit de fines pluies qui ont occasionné ça et là des flaques d'eau.



À Kaolack, les activités commencent à reprendre leur cours normal après une cinquantaine de minutes d'accalmie.