Hivernage : Première véritable pluie à Kolda

Il a plu à Kolda ce mardi matin 18 juin après les traces d’il y a quelques semaines. Certains se sont réveillés les pieds sous la pluie, même si elle n’a pas été intense, mais assez pour mouiller le sol et le goudron. Les élèves sont partis sous cette pluie faire l’examen du certificat et de l’entrée en sixième, de même que les travailleurs (commerçants, fonctionnaires…). L’hivernage démarre à Kolda avec cette première pluie tardive arrivée ce 18 juin. D’habitude, on enregistre les premières pluies vers le mois de mai. Ce recul serait dû au réchauffement climatique