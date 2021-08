Hivernage / Marché central de Kaolack : L'état "piteux" des ruelles, un constat amer pour les usagers (images).

L'absence d'un réseau d'assainissement adéquat plonge le marché central de Kaolack dans un état indescriptible pendant l'hivernage.



Ici, les ruelles sont devenues impraticables comme chaque année à la même période.



Les eaux stagnantes mélangées au sable et aux ordures, se transforment en boue rendant ainsi la circulation des personnes et leurs biens presque impossible.



Du côté des usagers (travailleurs), les autorités municipales s'arrêtent juste au ramassage des ordures, mais jusque-là aucun effort n'a été déployé pour le remblayage de ces artères.



À rappeler que le marché central de Kaolack est aujourd'hui dans un état de vétusté très avancé. Et à chaque incendie, on parle de modernisation imminente, mais quelques semaines après on jette tout aux oubliettes...