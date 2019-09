Hivernage : Les propriétaires des services de lavage aux anges

La saison des pluies est la période la plus flippante pour les automobilistes. Au Sénégal, le constat est le même : les voitures restent bloquées dans des bouchons interminables, amenant les conducteurs qui n'ont pas trop confiance en leurs véhicules, à les garer jusqu’à la fin de la période hivernale. Ceux qui prennent le risque de sortir leurs caisses le font à leurs dépens, les exposant ainsi à la boue, au grand bonheur des services de lavage auto.



Toutefois, le lavage de véhicule n’est plus réservé aux seules stations services. En effet, aujourd’hui nombre de services de lavage jalonnent les abords des routes.



Un tour dans ces endroits nous a permis d’y voir clair. Rencontré dans un service de lavage situé à Ouest-Foire, Fallou nous confie que la recette journalière se voit doubler, parfois tripler en cette période.



« En cette période d’hivernage, nos revenus par jour peuvent doubler voire tripler parce que le nombre de voiture que l’on nettoie a sensiblement augmenté », souligne l’employé. À l‘en croire, « un propriétaire de véhicule ne se sent pas à l’aise quand sa voiture est couverte de boue ».



Trouvé dans les lieux, Khalifa qui est venu laver sa voiture, nous explique pourquoi il est important d’entretenir son véhicule pendant la saison des pluies. « Si la boue qui se fixe sur la carrosserie des voitures n’est pas très vite enlevée, cela peut endommager certaines pièces. Ça peut aller jusqu’à engendrer des pannes banales... »